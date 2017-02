Marguerite Yourcenar : “Tout bonheur est une innocence”

Marguerite Yourcenar occupe une place à part, insulaire. Elle s’est toujours placée au carrefour de courants de pensée, de genres littéraires et de tonalités stylistiques. Sa connaissance fine et nuancée de multiples philosophies, religions et mythologies, a nourri une œuvre polymorphe.

Voici un écrivain qui croit à la faculté pour chaque individu de manifester un droit de regard sur son propre trajet d’existence, et qui pense que la littérature, ou les littératures, car tout fonctionne souvent au pluriel chez Yourcenar, sont un espace d’accueil de ce mouvement de recherche d’un sujet en lien avec l’investigation intérieure. Pourquoi et comment parler de soi ? Quelles formes choisir pour dire ce besoin irrépressible d’une parole sur soi-même ?

"Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même : mes premières patries ont été les livres." Mémoires d'Hadrien

Une lecture commentée enregistrée en 2014.

Anne-Yvonne Julien, professeure à l’Université de Poitiers

Marie-Sophie Ferdane, comédienne, sociétaire de la Comédie-Française.