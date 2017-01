Avez-vous déjà lu qu’il faut écouter du Mozart pour devenir plus intelligent ? Que nous n’utilisons que 10% de notre cerveau ? Que l’apprentissage ne peut se faire que jusqu’à l’âge de trois ans ? Apparemment, nous avons tout faux : ce sont des neuromythes, des croyances infondées sur le cerveau…

Les neuromythes nous en disent long sur la rencontre entre science et société et sur le rapport entre les sciences du cerveau et notre cerveau lui-même.