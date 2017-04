Paul Éluard : “Il faut toujours abuser de sa liberté”

Le nom d’Éluard est le plus purement poétique. On peut dire de lui qu’il incarne son siècle, qu’il va d’une guerre à l’autre, d’une avant-garde à l’autre. Il est l’une des voix de la résistance humaine, universelle. Du surréalisme au communisme, Éluard, une poésie d'amour et de combat.

Le désespoir n’a pas d’ailes, L’amour non plus, Pas de visage, Ne parlent pas, Je ne bouge pas, Je ne les regarde pas, Je ne leur parle pas Mais je suis bien aussi vivant que mon amour et que mon désespoir. Paul Éluard, "Capitale de la douleur"

Une lecture commentée enregistrée en janvier 2017.

Michel Murat, professeur de littérature française à l’université Paris IV (Paris-Sorbonne) et enseignant au département Littérature et Langages (LILA) de l’ENS

Laurent Soffiati, comédien et chanteur.