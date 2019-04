Qu'est-ce que le bien ?

L’une des notions philosophiques les plus répandues dans la société contemporaine est la conviction que le bien et le mal n’ont rien d’objectif. Nous ne faisons qu’exprimer une certaine attitude positive ou négative à l’égard de la chose en question. Quand nous disons que quelque chose est bon ou mauvais, nous ne pouvons pas légitimement prétendre avoir saisi une propriété réelle de ce dont nous parlons. Nous ne décrivons pas. Nous ne faisons qu’exprimer une certaine attitude positive ou négative à l’égard de la chose en question. Or, cette conception "expressiviste", aussi répandue qu’elle soit et aussi adaptée qu’elle semble en outre aux conditions du monde moderne, est fondamentalement fausse. Nos jugements évaluatifs, et nos jugements moraux en particulier, ne servent pas seulement à exprimer nos désirs et préférences à l’égard des choses dont ils traitent. Ils prétendent aussi à décrire le réussi ou le manqué, le bien ou le mal, appartenant à leur objet lui-même.

Pour défendre cette conception réaliste de la valeur, je présente un argument en deux temps. En commençant par le concept de bien, je montre que ce qui est bon est ce que nous avons une raison de désirer. Mais je passe ensuite au concept d’une raison. Car l’obstacle fondamental qui s’oppose à l’idée que le bon et le mauvais peuvent être un objet de connaissance est à mon avis l’absence d’une réflexion suffisante sur la nature d’une raison. En particulier, il y a le fait que les raisons que nous avons de faire ceci ou cela existent indépendamment de notre attitude à leur égard.

Une conférence enregistrée en novembre 2018, dans le cadre des "Lundis de la philosophie".

Charles Larmore, philosophe, professeur à Brown University,