Qu’est-ce qu’on a vraiment dans la tête ?

Les cellules gliales doivent interagir avec les neurones pour pouvoir fonctionner efficacement. Cette conférence décrit ces cellules, leurs fonctions et leurs interactions dans le cerveau normal mais aussi en situation pathologique.

Les cellules gliales, sont dix fois plus importantes, en quantité, que les cellules nerveuses de notre cerveau. Elles occupent l'espace laissé vacant par les neurones. Ces cellules créent, autour d'eux, une sorte de microenvironnement qui les isole de tout contact avec les autres tissus. Leur nom vient du terme "glu". Ces cellules gliales ont d'abord été décrites comme de simples éléments de cohésion du tissu nerveux. Mais les recherches menées au cours des vingt dernières années montrent leur rôle primordial dans l'activité cérébrale et font d'elles les partenaires essentiels des neurones. Entre autre chose, elles apportent l'énergie nécessaire à ces derniers. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Elles ont une fonction immunologique pour notre système nerveux central. Ainsi, on comprend que la recherche sur ces cellules gliales est essentielle pour comprendre l'évolution de pathologies. C'est le cas la sclérose en plaque, la maladie d'Alzheimer, ou l'encéphalopathie au virus à VIH.

Une conférence enregistrée en mars 2018, dans le cadre de la "Semaine du Cerveau 2018", organisée par le Département d'études cognitives de l'ENS.

Alain Bessis, directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l’ENS.