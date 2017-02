René Girard : le rôle de la violence dans la culture humaine

Nous avons de bonnes raisons de nous interroger sur la violence parce que nous savons qu'elle grandit dans notre univers. Mais les scientifiques ne remettent jamais en cause leur définition de la violence qu'ils posent généralement en termes d'agression...

..."Et, si on dit agression , c'est un peu démagogique. Quand on pense à l'agression, on n'est jamais soi-même l'agresseur (...) personne n'est jamais responsable de la violence, ce sont toujours les autres, les inconnus dont nous ne savons pas d'où ils viennent..."