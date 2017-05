René Girard : pourquoi la violence

René Girard met l'accent sur le rôle de la " violence fondatrice " et sur celui de la " victime émissaire ", négligés jusqu'à présent par tous les chercheurs.

Doit-on parler d'agression pour définir la violence ?

Quand on parle d’agression pour définir la violence, on utilise un mot démagogique. Quand on pense à l'agression, on n'est jamais soi-même l'agresseur. Il est évident que nous ne sommes pas des agresseurs dont les comportements conduisent à des phénomènes violents. Donc, si on prend l’agression comme définition de la violence, personne n'est jamais responsable de la violence, ce sont toujours les autres, les inconnus dont nous ne savons pas d'où ils viennent.