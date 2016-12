Si Dieu n’existe pas, tout est-il permis ?

L’histoire des civilisations semble apporter un démenti macabre à tout fondement divin de l’éthique : quand on a crû pouvoir fonder l’obligation morale sur Dieu, on s’est permis les plus graves injures à la liberté, les plus grandes discriminations, les plus terribles oppressions...

Divinité, que de crimes on commet en ton nom ! Pourtant, le mauvais usage qui est fait d’un principe ne suffit pas à le discréditer.

Paul Clavier est normalien, agrégé et docteur en philosophie. Il enseigne l’histoire de la métaphysique et la philosophie de la religion au département de philosophie à l’École normale supérieure.