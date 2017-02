Stendhal : “L'amour est le miracle de la civilisation”

Pour Stendhal, l’amour a été la plus grande des affaires ou plutôt la seule. On pouvait penser que l’écriture serait la première de ses préoccupations. Eh bien non, ce fut l’amour. S’il avait du sacrifier l’écriture avec la promesse qu’il serait aimé, il l’aurait d’un cœur léger jetée à la poubelle.

• Crédits : Wikimedia Commons

Lecture commentée de l'œuvre de Stendhal

Une lecture commentée enregistrée en 2016.

Philippe Berthier, professeur émérite, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Gabriel Dufay, acteur et metteur en scène.

Extraits lus:

"De l'amour:" "Le rameau de Salzbourg"

"Le Rouge et le Noir," 1ère partie, ch.9: "Une soirée à la campagne"

"L'Abbesse de Castro", ch.1

"Rivages de la mer" (L'Italie en 1818)

"Vie de Henry Brulard", ch.46.