"Funan" de Denis Do : raconter la terreur khmère rouge

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

Premier long-métrage de Denis Do, Funan raconte les trois ans et demi de captivité d’une jeune Cambodgienne jetée comme des millions d’autres dans un camp de travail. Son combat pour survivre, pour s’accrocher à son mari et retrouver Sovanh, leur fils de 3 ans dont ils ont été séparés.

Écouter Écouter Rencontre avec Denis Do 1h08 Rencontre avec Denis Do

Une rencontre enregistrée en février 2019 au cinéma le Majestic Bastille.

Denis Do, réalisateur

Antoine Guillot, producteur de "Plan large" sur France Culture.