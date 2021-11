"L'évènement" d'Audrey Diwan : un film bouleversant sur l’avortement

"Je me suis faite engrossée comme une pauvre". L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général.

Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…

D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux. Dans son ouvrage autobiographique, l'écrivaine racontait son avortement dans les années 1960, alors qu’étudiante elle voulait échapper à son destin et se forger une carrière.

Le film a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise 2021.

Écouter Réécouter Rencontre avec Audrey Diwan écouter ( 50 min) 50 min Rencontre avec Audrey Diwan

Une rencontre enregistrée en novembre 2021, au Majestic Bastille.

Audrey Diwan, réalisatrice.

Une rencontre animée par Antoine Guillot, producteur de Plan large sur France Culture.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À RÉÉCOUTER Réécouter Emission spéciale Annie Ernaux écouter ( 58 min) 58 min Le Temps des écrivains Emission spéciale Annie Ernaux