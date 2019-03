"Premières solitudes" de Claire Simon : parler avec les jeunes

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. À cet âge-là, si on a de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours, même parfois pendant les cours.

Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à deux ou à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la famille, et ils parlent de leurs passions et de leurs solitudes.

À cet âge-là chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle existe… Et la fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et c’est mal. On cherche, on en discute.

Rencontre avec Claire Simon 54 min

Une rencontre enregistrée en novembre 2018 au cinéma le Majestic Bastille.

Claire Simon, réalisatrice

Sarah Logereau, professeure de lettres et cinéma au Lycée Romain-Rolland d'Ivry-sur-Seine

Elia, Mélodie et Judith, élèves au Lycée Romain-Rolland

Antoine Guillot, producteur de "Plan large" sur France Culture.