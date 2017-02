Rencontre avec Avi Mograbi pour "Entre les frontières"

Le réalisateur Avi Mograbi et le metteur en scène Chen Alon partent à la rencontrent de demandeurs d'asile africains que l'état d'Israël retient dans un camp en plein désert du Néguev. Ensemble, par le biais d'un atelier inspiré du "Théâtre de l'opprimé", ils interrogent le statut de réfugié.

• Crédits : Météore Films

Pourquoi Israël, terre de réfugiés, refuse de considérer le sort de ces exilés que la guerre et les persécutions ont jetés sur les routes ? Quel est l'élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes et ces femmes à abandonner tout ce qu'ils possèdent pour plonger vers l'inconnu ? Le Théâtre peut-il créer un pont entre les Hommes pour qu'ils échangent et se comprennent ?

Une rencontre enregistrée en janvier 2017.

Avi Mograbi, réalisateur

Antoine Guillot, producteur de "Plan large" sur France Culture.