Rencontre avec Claire Simon pour "Le Concours"

C'est le jour du concours. Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de la grande école pour la première, et peut-être, la dernière fois.

• Crédits : Sophie Dulac Distribution

Écouter Écouter Rencontre avec Claire Simon Rencontre avec Claire Simon

Chacun rêve de cinéma, mais aussi de réussite. Tous les espoirs sont permis, toutes les angoisses aussi. Les jeunes gens rêvent et doutent. Les jurés s'interrogent et cherchent leurs héritiers. De l'arrivée des candidats aux délibérations des jurés, le film explore la confrontation entre deux générations et le difficile parcours de sélection qu'organisent nos sociétés contemporaines.

Une rencontre enregistrée en février 2017.

Claire Simon, réalisatrice

Antoine Guillot, producteur de "Plan large" sur France Culture.