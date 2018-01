Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun : l'amour aux temps de l'exil

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole.

Une femme sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?

Une rencontre enregistrée en janvier 2018.

Mahamat-Saleh Haroun, réalisateur

Sandrine Bonnaire, actrice et réalisatrice.