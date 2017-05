Édouard Philippe : pourquoi j’ai vu 4 fois la série "The West Wing"

En novembre 2016, David Kessler, ancien conseiller à la présidence de la République s’est entretenu avec le Premier ministre Édouard Philippe, autour d’une passion qui leur est commune, la série "The West Wing". Comment les séries permettent au personnel politique de voir son travail avec distance.

Édouard Philippe et sa passion pour la série "The West Wing"

Parfois, les séries ont une vertu pédagogique lorsqu'elles nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la chose publique. En cette période où, il n'y a plus de jugement moral mais des préférences morales, où le pouvoir de juger est souvent délégué à l'algorithme, à une vision chiffrée du monde, certaines séries, lorsqu'elles respectent la complexité du réel, nous font nous interroger sur une des principales modalités de la vie citoyenne : la responsabilité.

Avec "The West Wing" on voit la puissance symbolique du Président et en même temps sa limitation. Édouard Philippe