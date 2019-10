Élites : vraiment la crise ?

Les liens étroits entre les sommets de l'État et les élites politiques sont l'un des facteurs du malaise. Une des portes de sortie de la crise démocratique ne serait-elle pas d'insérer davantage le peuple à la fois dans les processus de décision et dans le monde de la représentation politique.

La dénonciation des élites n'est pas nouvelle en France. À la fin de la IVe République, le mouvement poujadiste conspuait les fonctionnaires et les élites en les opposant au "peuple" voire aux "vrais gens". Tout au long de la Ve République la critique fut récurrente et peu à peu la dénonciation de "l'Énarchie" devint une figure de style obligée. Cette opposition du peuple et des élites a pu s'incarner en politique jusqu'à devenir une forme de clivage politique entre les partisans de ces élites et ceux qui veulent les remettre en cause. Les élites administratives formeraient ainsi un "système" contre qui, en 2017, tous sans exception d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen en passant par Jean-Luc Mélenchon et François Asselineau, se sont érigés.

Une conférence enregistrée en octobre 2019, dans le cadre de la 4e édition du forum d’idées "Une époque formidable", organisé par "La Tribune" au Théâtre des Célestins de Lyon.

Pascal Perrineau, politologue

Jean Viard, sociologue et éditeur.

Retrouvez l'intégralité des conférences ici.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Une élite nouvelle, qui ne partage pas les idéaux libéraux des anciens dissidents 5 min Le Tour du monde des idées Une élite nouvelle, qui ne partage pas les idéaux libéraux des anciens dissidents

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Goût du peuple, goût de l'élite 1h32 Les Rencontres de Pétrarque Goût du peuple, goût de l'élite