Effet de la crise économique de 2008 sur la gestion des institutions lyriques en Espagne

Doctorante au sein du l'Institut de recherche en musicologie (IReMus), María Elena Santaella Morales s'intéresse à la production artistique et au mode de gestion des institutions lyriques espagnoles confrontées à la crise économique de 2008, et notamment à la réaction des maisons d’opéra face à un nouveau contexte social et budgétaire. En effet, les théâtres d’opéra et zarzuela ont dû adapter leur programmation non seulement aux nouvelles enveloppes budgétaires des subventions publiques, mais aussi aux nouvelles pratiques culturelles d’un public ayant moins de pouvoir d’achat. Cela se traduit par une diversité des abonnements, plus souples, ainsi que par une présence plus importante des titres du grand répertoire, afin d’obtenir plus de recettes en billetterie et ainsi compenser la perte de financement public. Les grandes voix internationales, comme Anna Netrebko ou Plácido Domingo, ont été têtes d’affiche pour la plupart des grands théâtres, dans un souci de continuer à fidéliser les adeptes d’opéra. Enfin, les départements de communication ont développé des nouvelles stratégies orientées vers les médias numériques et des représentations en plein air pour capter une nouvelle génération de spectateurs. Le résultat de ces actions est que l’image des maisons d’opéra a évolué et a permis de diversifier les sources de financement vers le privé, tout en adoptant un nouveau mode de fonctionnement.

