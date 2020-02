La recherche pétrolière au Sahara : travail, culture et imaginaire

La découverte de pétrole au Sahara dans les années 1950 marque une forte accélération dans la course au développement des Trente Glorieuses. L’Algérie est un banc d’essai pour les entreprises et un terrain d’apprentissage pour les premiers ingénieurs et techniciens français. L’épopée saharienne séduit le grand public et contribue à diffuser une nouvelle culture du pétrole fondée sur l’innovation, la croissance et la consommation d’hydrocarbures. Dans un contexte en rapide évolution, la jeune industrie pétrolière doit s’adapter et préparer la transition vers nouvelles sources et modes de production.

Thèse réalisée sous la direction de Pascal Griset - Sorbonne Université