Doctorant au sein de l’équipe de recherche Études et Éditions de textes médiévaux, Nicolas Garnier s'intéresse au roman de Renart et les fabliaux. Il s'agit de deux types de récits brefs des XIIe et XIIIe siècles. Le Roman de Renart, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, est composé de différents contes nommés « branches », l’ensemble constituant le Roman. Ces deux genres littéraires ont souvent été comparés car ils sont tous les deux essentiellement comiques : les situations présentées ont le plus souvent pour but de faire rire. On retrouve certains traits caractéristiques : les clercs sont paillards, les femmes perfides… Loin de tout idéalisme, ces œuvres valorisent au contraire ce qu’il y a de plus terre à terre, comme la nourriture ou la sexualité.

Nicolas Ganier souhaite apporter des éléments de réponses aux questions suivantes : quels sont les éléments du récit qui permettent d’affirmer que le Roman de Renart et les fabliaux sont comiques, comment leurs histoires sont-elles organisées pour parvenir à cet effet ? Quels sont leurs points communs et leurs différences dans la façon d’appréhender le rire ? Que-ce qu'une histoire drôle au Moyen Âge ?

Thèse sous la direction de Dominique Boutet, professeur des universités - Sorbonne Université

