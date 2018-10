Le spiritual au XXe siècle

Doctorante au sein du l’Institut de recherche en musicologie (IReMus), Cécile Chéraqui s’intéresse à l'appropriation de la musique spiritual dans l'industrie cinématographique. Le 20e siècle voit apparaître avec lui plusieurs musiques afro-américaines comme le jazz ou le gospel. Le spiritual, fruit de l’esclavage et donc du mélange des cultures africaines et européennes, est un peu le parent de toutes ces musiques mais que devient-il quand beaucoup de ceux qui l’ont fait naître cherchent désormais à l’oublier pour oublier leur condition passée ? Eh bien si le spiritual a en partie quitté les églises noires dès la fin de la guerre de Sécession, il vogue désormais dans les salles de concerts et les salles de cinéma. Mais ce spiritual, tel qu’il est présenté au public blanc et que celui-ci croit être authentique, est loin de ce qu’il était au 19e siècle, dans le Sud esclavagiste. C’est n’est d’ailleurs pas sous le nom de spiritual qu’il est présenté, mais sous celui de Jubilee. Pourquoi ? Et pourquoi parle-t-on également de Sorrow Songs ? Et pourquoi le cinéma s’est approprié ces spirituals arrangés ? Voici donc un sujet transdisciplinaire dans lequel il faut un peu de sociologie, beaucoup de musicologie et quelques gouttes de cinéphilie.

Thèse sous la direction de Laurent Cugny, professeur des universités - Sorbonne Université

