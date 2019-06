Matériaux thermoélectriques liquides : transformer la chaleur en électricité

Aujourd’hui, une grande partie de l’énergie consommée dans le monde est perdue en chaleur. Si une petite fraction de cette «chaleur perdue» pouvait être convertie sous forme d’énergie mieux exploitable, comme l’énergie électrique, cela permettrait d’économiser énormément sur la consommation mondiale d’énergie. Ces matériaux polyvalents, économiques et non toxiques sont destinés à favoriser la transition énergétique durable sur le plan économique et environnemental. Les principales applications visées sont l’utilisation de la chaleur corporelle dans le secteur de la microélectronique et de la chaleur du moteur dans l’automobile.

Thèse sous la direction de Véronique Peyre - Sorbonne Université

