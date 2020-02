Préserver la biodiversité grâce à l’informatique

Doctorante au laboratoire d’informatique de la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université, Laetitia Zaleski développe un outil d’aide à la décision afin de proposer des solutions face aux problèmes rencontrés dans les réserves et parcs naturels.

Laetitia Zaleski utilise des modèles mathématiques et des outils informatiques pour la prise de décision. Cet outil pédagogique est à l'interface entre plusieurs disciplines ; les mathématiques, l’informatique, la sociologie et l’écologie et permet aux gestionnaires de parcs naturels notamment de s'appuyer sur des arguments scientifiques pour la prise de décision.

Thèse réalisée sous la direction de Jean-Pierre Briot - Sorbonne Université, CNRS, LIP6 et Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) et Marta Irving (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)