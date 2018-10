Doctorant au sein du Groupe d’Étude des Méthodes de l'Analyse Sociologique de la Sorbonne (Gemass), Hugo Touzet s'intéresse à la sociologie des données d'opinion et de leurs producteurs. Derrière la notion d'opinion publique se trouve la volonté de saisir, et de quantifier les valeurs et les subjectivités individuelles pour tenir un discours sur le monde social. Cette quantification s'accompagne d'un certain nombre de problèmes, d'ordre à la fois théorique, épistémologique, mais aussi très concret. Il est également intéressant de se questionner sur le métier de sondeur. Depuis leurs origines, les instituts de sondages naviguent à la croisée des univers marchand, scientifique et politique. Les données qu'ils produisent viennent inonder les médias et les réseaux sociaux et nourrissent également, de manière bien plus discrète, les stratégies commerciales et électorales des commanditaires de sondages. En guise d’introduction à "L’opinion publique n’existe pas", Pierre Bourdieu affirmait à propos des sondages vouloir «procéder à une analyse rigoureuse de leur fonctionnement et de leurs fonctions.» Avec ce travail de recherche, l'objectif est d'effectuer une étude précise des conditions de production de ces données d'opinion.

Thèse sous la direction de Pierre Demeulenaere, professeur des universités - Sorbonne Université et de Razmig Keucheyan, professeur des universités - Université de Bordeaux

Série Objet de recherche développée par la Direction de la communication et le Service audiovisuel de la Faculté des Lettres Sorbonne Université