Faire face, faire visage

Pour comprendre l’importance et la signification du visage dans nos existences, il est utile de se pencher sur le thème de la "défiguration". Que se passe-t-il quand on perd son visage ? Sur un plan médical, il est possible de vivre sans visage, alors qu’on ne peut pas vivre sans cœur ni sans foie. Les chirurgiens qui procèdent à des greffes de visage ont en priorité pour objectif de rétablir les fonctions de l’organe, en respectant autant que possible son harmonie. Mais les personnes greffées ne retrouvent pas leur "visage d’avant" et ne récupèrent pas non plus le visage du donneur. La dimension identitaire du visage est extrêmement complexe : les personnes défigurées sont rejetées de la communauté des vivants. Elles ne peuvent plus bénéficier du confort de l’anonymat ordinaire, cette simplicité du regard qui se pose sur un visage dit "normal". Deux traumatismes sont à distinguer : celui de perdre "son" visage et celui de perdre "le visage". Perdre son visage ne détruit pas le sentiment de "continuité de soi", tant il est vrai qu’il nous arrive de ne pas être reconnu par nos amis, par exemple quand on change de poids… Perdre "le" visage, en revanche, c’est très compliqué. A travers la question du visage, on comprend que l’identité n’est pas du tout figée, c’est un processus qui nous permet d’avoir cette pensée que "je suis encore moi", comme si c’était le pendant psychique de l’homéostasie, qui permet à l’organisme de maintenir son équilibre quel que soit l’environnement dans lequel nous nous trouvons.

Une conférence enregistrée en juin 2020, dans le cadre du festival IFM consacré au visage.

Sophie Crémades, psychiatre au CHU d'Amiens, membre de l'Institut Faire Faces, premier centre d'étude et de recherche dédié à la défiguration

Dominique Paquet, philosophe, auteure notamment d’une Histoire de la Beauté.

