Découvrez le teaser de la série "En Transparence", animée par Mehdi et Badrou et produite par la Fondation Cartier

Animée par Mehdi et Badrou et produite par la Fondation Cartier, "En transparence" est une série de trente films d’une à deux minutes autour de trente œuvres emblématiques de la Collection de la Fondation Cartier soumises à la réaction libre et spontanée d’un(e) invité(e).

Les invités viennent de tous horizons, parmi les connaissances de la Fondation Cartier et celles de Mehdi et Badrou : hommes et femmes de tous âges, issus du monde du spectacle, de la littérature, des sciences, identifiés par le grand public ou non.

À découvrir sur https://www.fondationcartier.com/en\-transparence/ durant le mois de février.