Le verre : entre artisanat, art et industrie

Le verre et la révolution industrielle

L’histoire du verre à partir de la révolution industrielle : comment, à partir du XIXe siècle, le rapport entre arts plastiques, artisanat et industrie est devenu une clé de compréhension essentielle de l’évolution des techniques et de nos sociétés ?

Stéphane Palaude, historien, président fondateur d'AMAVERRE.

La verrerie d'art, de la fin du XIXe siècle aux scènes contemporaines

Comment, en réaction à l’industrialisation des procédés de production, naît la verrerie d’art qui cherche soit à associer artisanat et industrie ou à considérer ces deux domaines comme distincts.

Jean-Luc Olivié, conservateur en chef de la collection Verre, département moderne et contemporain, Musée des Arts décoratifs de Paris.

Artisanat et industrie du verre aujourd'hui : points de rencontre

Emmanuel Barrois est verrier et a fondé les Ateliers Emmanuel Barrois. Il travaille des verres plats fournis par l’industrie, en en modifiant l’aspect et la surface. Son savoir-faire et son inventivité constituent l’illustration parfaite du lien possible entre travail artisanal et production industrielle.

Emmanuel Barrois, verrier, Atelier Emmanuel Barrois.

Le verre et les arts plastiques : des avant-gardes à l'art contemporain

Des avant-gardes à l’art contemporain, une exploration des usages du verre et des savoir-faire verriers dans les arts plastiques.

Stanislas Colodiet, conservateur du patrimoine, directeur du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva), Marseille.

Des conférences enregistrées en 2021, dans le cadre de l'Académie des savoir-faire : "Le verre".