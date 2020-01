L’économie des textiles

Une lecture de la mondialisation de la production et des flux commerciaux textiles.

La mondialisation des textiles : mode d’emploi

Un mode de lecture de la mondialisation de la production et des flux commerciaux textiles, selon un point de vue macroéconomique.

Emmanuelle Butaud-Stubbs, déléguée générale de l’UIT, Union des Industries Textiles.

Mode et matières créatives : tendances économiques et sociétales

Expérience et analyse de l’évolution des marchés du textile d’un point de vue économique et sociétal.

Gilles Lasbordes, directeur général du salon Première Vision.

Entreprendre !

L’entreprenariat, ou comment des entrepreneurs réfléchissent différemment la production et la commercialisation des produits textiles.

Francoise Seince, directrice des Ateliers de Paris ; Judith Bourdin, créatrice de la marque Denovembre ; Aurelyen, créateur de la marque Misericordia ; Camille et Alexis Ménager, ingénieurs agronomes et fondateurs de la marque de linge de lit et de maison en lin Embrin.