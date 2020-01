Pour un textile durable

Aborder principalement les questions agronomiques mais pas uniquement, puisque celles-ci rejoignent également les enjeux économiques et sociaux.

Le monde du coton

La filière amont du coton, depuis la graine jusqu’au produit fini.

Bruno Bachelier, docteur en biologie et agronomie, généticien, correspondant de la filière coton du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; Madeleine Leclair, conservatrice, responsable du département d’ethnomusicologie et des AIMP du musée d’ethnographie de Genève.

Réutiliser, recycler

Le recyclage de la matière textile, abordé ici en tant que ressource et non pas en tant que déchet, avec un éclairage particulier sur les aspects économiques et sociaux.

Caroline Portes, directrice générale de l’association #Tissons la solidarité : Jeanne Meillier, chargée d’affaires, économie circulaire, recyclage des fibres et des biopolymères au pôle de compétitivité UpTex ; Alain Claudot, directeur général Eco TLC, l’éco-organisme du textile, du linge et de la chaussure.