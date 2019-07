Teindre et imprimer

L'histoire de la teinture : des premières teintures végétales à l'avènement de la chimie organique et de la pétrochimie aux XIXe et XXe siècles.

Teindre les textiles au Moyen Âge : les couleurs et les corporations de teinturiers

Conférence consacrée aux teintures et aux impressions en empruntant le long cheminement historique des teintures jusqu'à ce que survienne la révolution de la chimie organique et de la pétrochimie aux XIXe et XXe siècles.

Michel Pastoureau, historien, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études.

Les enjeux des teintures végétales aujourd’hui

Evoquer les problématiques à la fois économiques et de durabilité liées aux teintures végétales : parler des teintures naturelles pose en creux la question des problèmes générés par le recours massif aux teintures issues de la pétrochimie.

Pascal Gautrand, fondateur de Made in Town et expert filières Mode & Textiles ; Dominique Cardon, spécialiste des teintures naturelles et de leur histoire ; Jérémie Blache, président de la start-up Pili.

L’impression sur textiles des origines à nos jours au travers des collections du musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon

Donner à voir et comprendre les différents types d’impression et leur vocabulaire esthétique dans plusieurs régions du monde.

Esclarmonde Monteil, directrice générale et scientifique du musée des Tissus et des Arts décoratifs de LyonD

Des conférences enregistrées en 2019, dans le cadre de l'Académie des savoir-faire : "Les textiles".