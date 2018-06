Écouter Écouter Arte Povera hier et aujourd'hui Arte Povera hier et aujourd'hui

Le dernier numéro (n°143, printemps 2018) de la revue Les Cahiers du Musée national d’art moderne, coordonné par Valérie Da Costa, est entièrement consacré à l’Arte Povera, cette aventure collective née en Italie à la fin des années 1960 qui fut moins un groupe qu’une situation artistique. Il réunit des contributions d’historiens de l’art, de conservateurs et d’artistes qui interrogent la pertinence historique de l’Arte Povera et analysent sa lecture au sein du système de l’art contemporain.

Table ronde avec Jean-Pierre Criqui (conservateur au Musée national d’art moderne-Centre Pompidou et rédacteur en chef des Cahiers du Musée national d’art moderne), Valérie Da Costa (historienne et critique d’art, Université de Strasbourg), Jacopo Galimberti (historien de l’art, Université de Manchester) et Frédéric Paul (conservateur au Musée national d’art moderne-Centre Pompidou)