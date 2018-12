Artiste, Auteur, Interprète : séminaire

- Et d'ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent. (Épitaphe de Marcel Duchamp) - The present day composer refuses to die. (Edgar Varèse cité par Frank Zappa)

Écouter Écouter « La mort de l'auteur, une vieille histoire », Patrick Javault. « La mort de l'auteur, une vieille histoire », Patrick Javault.

En 1967 Roland Barthes publiait The Death of the Author dans Aspen, une revue multimédias d'une rare richesse. Revenir sur la situation d'auteur cinquante ans après sa mort proclamée n'est peut-être pas dépourvu d'intérêt, à condition de ne pas en rester là et de regarder devant nous. Devant, c'est à dire, aussi à côté. Outre qu'il n'est pas niable qu'il y a un effet art contemporain sur l'ensemble de la création, les artistes et les curateurs (ce sont parfois les mêmes) multiplient les collaborations et les échanges avec plus ou moins de sens démocratique. Par ailleurs, les artistes se reconnaissent de plus en plus dans des activités d'auteur ou de compositeurs, qu'ils parlent de scénario ou de partition, et produisent en revanche de moins en moins de théorie ou de récit.

Une journée où la parole des essayistes et théoriciens croisera la performance, la musique et le cinéma. À la fois réflexion et discussion sur la perpétuelle redistribution de la fonction auteur, sur la façon dont l'exposition comme œuvre est toujours la critique d'un état des lieux et l'expression d'un désir d'ailleurs, ces journées de rencontres seront notre façon de célébrer 1968 avant le coup de gong. Auteur, critique, artiste, spectateur, traducteur, interprète, qui prend quoi et à qui, lequel doit naître et lequel mourir au cours de l'accomplissement de l'acte créatif ?

Écouter Écouter « Répliquer (par) l'exposition » Elitza Dulguerova. « Répliquer (par) l'exposition » Elitza Dulguerova.

Écouter Écouter « De toute façon le monde a été super mal écrit, donc bon... » Jean-Charles Massera. « De toute façon le monde a été super mal écrit, donc bon... » Jean-Charles Massera.

Écouter Écouter « Sur une idée de Duchamp », performance de Thierry Madiot. « Sur une idée de Duchamp », performance de Thierry Madiot.

Écouter Écouter Lecture de Hanne Lippard Lecture de Hanne Lippard

Écouter Écouter « Performer l'autre » Stefano Chiodi « Performer l'autre » Stefano Chiodi

Écouter Écouter « Chaoscaccia » de Pascale Criton pour violoncelle seul, interprété par Deborah Walker. Présentation par Pascale Criton et Deborah Walker en dialogue. « Chaoscaccia » de Pascale Criton pour violoncelle seul, interprété par Deborah Walker. Présentation par Pascale Criton et Deborah Walker en dialogue.