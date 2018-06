Aurélien Froment « Three Double Tales . Trois contes doubles . Drei Doppelte Erzählungen »

Écouter Écouter Lancement de la première monographie d'Aurélien Froment en compagnie de l'artiste et d'Anne Bonnin Lancement de la première monographie d'Aurélien Froment en compagnie de l'artiste et d'Anne Bonnin

Trois contes doubles est le premier ouvrage monographique sur le travail d’Aurélien Froment qui fait suite à son exposition personnelle intitulée Montage des Attractions qui s’est tenue au Plateau du 2 octobre au 7 décembre 2014.

Publié en trois langues et conçu avec la complicité d’Åbäke, il revient sur l’intérêt de l’artiste pour les questions de traduction et les jeux de langage. Livre de photographies, catalogue d’exposition, livre d’artiste, Trois contes doubles rassemble trois projets qui ont en commun l’usage de la photographie et dont les sources – les lieux et l’imaginaire – ont structuré le travail de Froment depuis une quinzaine d’année.

Fröbel Fröbelé est l’exposition d’Aurélien Froment sur les « dons de Fröbel », le pédagogue allemand qui conçut le Kindergarten au XIXe siècle. Tombeau idéal de Ferdinand Cheval constitue un inventaire photographique partiel, réalisé par Froment de l’architecture d’images du Palais Idéal construit par le Facteur Cheval à Hauterives. Enfin, De l’ombre des idées, la série des Earthworks et celle des cloches, appartiennent au projet débuté en 2002 d’incarner par l’image, le site réel et imaginaire d’Arcosanti en Arizona, dessiné par Paolo Soleri dans les années 1960.

____

Coédition : le Frac Île-de-France/ le Plateau, la Villa Arson, les Abattoirs/Frac Occitanie, Toulouse, M Museum Louvain, Badischer Kunstverein, Heidelberger Kunstverein, Contemporary Art Gallery Vancouver et Spike Island Bristol.

Cette publication a reçu le soutien du CNAP (soutien aux galeries/ publication), de la Fondation d’entreprise Ricard, de l’Institut français, du Ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts du Baden-Württemberg, et de Marcelle Alix, Paris.