De Monet à Kubrick, comment l'art dépeint l'univers sans l'homme ?

Thomas Schlesser, «l'Univers sans l'homme», lancement à la Fondation d'entreprise Ricard

L’art a, de manière très spectaculaire, dépeint et décrit depuis deux siècles et demi les forces qui dépassent (et déclassent) l’être humain. Non plus les forces invisibles du divin mais les soulèvements de la nature, l’immensité du temps et de l’espace, les conséquences incontrôlables des avancées scientifiques sur le vivant. De nombreux artistes, de Turner à Pierre Huyghe et de Claude Monet à Stanley Kubrick, ont montré comment l’homme a senti lui échapper son sentiment de centralité dans le cosmos ; ils ont représenté cette crise essentielle en relativisant sa présence d’une part et en exprimant, d’autre part, les mystères enchantés ou les menaces cauchemardesques de l’univers dans lequel il se meut. Aussi ce livre, qui privilégie la peinture mais fraie aussi du côté de la sculpture ou du cinéma, donne à voir et comprendre des paysages édéniques et vierges, des beautés végétales et animales, la furie mortifère des éléments, le fantasme d’une civilisation complètement mécanisée, le saut dans l’abstraction, l’âme des choses ou encore l’anticipation de l’Apocalypse...

Patrick Javault s'entretient avec l’historien de l’art Thomas Schlesser à l’occasion de la parution de l'ouvrage "L'Univers sans l'homme".

Thomas Schlesser, directeur de la Fondation Hartung-Bergman à Antibes et professeur d’histoire de l’art à l’Ecole polytechnique ; il a publié une quinzaine d’ouvrages dont "Le Journal de Courbet" et "Les Énigmes de la peinture – la beauté".