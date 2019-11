Découper le temps en son lieu. Un parcours expérimental des artistes chercheurs de l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, ACTH Ensba Lyon

Mardi 12 novembre 2019 à 18h30

à la Fondation d'Entreprise Ricard

12 Rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris

À l'occasion du lancement du quatrième ouvrage, Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental / Cutting out Time in its Place. Experimental journey, artistes et chercheurs de l'unité de recherche Art Contemporain et Temps de l'Histoire, présentent leur méthode de travail à partir de deux expositions récentes au Musée archéologique de Castellina in Chianti et au Réfectoire des nonnes à l’Ensba Lyon dans le cadre de Résonance - La Biennale de Lyon.

Toujours engagée à défendre la spécificité d'une recherche menée à partir des œuvres et de leur processus de pensée, l'unité de recherche ACTH ouvre la rencontre avec la projection du film Harmonie des Sphères de Maïté Marra.

Rencontre en présence de Bernhard Rüdiger directeur de l'unité de recherche, Maïté Marra, Marion Roche, ainsi qu’Estelle Pagès, directrice de l'Ensba Lyon et Rémi Forte, graphiste.