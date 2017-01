Entretien sur l'Art, Ana Jotta, «Sur le fil»

Patrick Javault invite l'artiste Ana Jotta avec Claire Le Restif, directrice du Credac.

Plutôt que d'appropriation (ce vocabulaire de propriétaire et ce concept déjà très ancien), l'art d'Ana Jotta se caractérise par une façon très particulière d'assembler et d'amener à soi (et à nous) des images, objets, mots ou idées en toute liberté. Avec eux, elle définit un ordre et une organisation, et ouvre des portes dans l'espace d'exposition qui l'accueille. Plutôt qu'à se poser la question du quoi?, elle préfère celle du comment? Comment composer avec un lieu, un moment, une situation, un temps ou une durée? A ce jeu là, la broderie compte autant que la peinture, les lieux communs et les lapalissades que le texte poétique, un dessin sur une tasse qu'un morceau de dialogue de film qu'on traîne depuis longtemps avec soi. On a le sentiment que l'artiste nous laisse regarder par dessus son épaule, qu'elle vide devant nous ses poches ou ouvre ses tiroirs, sans se soucier de savoir si on aimera la couleur de ses idées. Mais peut-être s'agit-il d'une autre qu'elle-même, du genre de celle qui croît bon d'apposer sa marque, ou bien qui est convaincue de pouvoir par la grâce d'un nom changer d'identité. Ana Jotta se dit aussi très sérieusement franciscaine dans son art, même si le rire ne semble jamais la quitter. Entre le rire des philosophes cyniques et le sourire du chat, se glisse, comme un souffle, un charme, cet art du mouvement.

Biographie

Après des études artistiques à l’Ecole des Beaux Arts de Lisbonne (1965-68) et à l’Ecole d’Architecture et d’Arts Visuels de l’Abbaye de la Cambre à Bruxelles (1969-73), elle embrasse dans les années 1970 une carrière d’actrice et de scénographe (théâtre, cinéma) avant de se consacrer aux arts visuels à partir des années 1980. Elle a notamment bénéficié d’une exposition rétrospec¬tive au Museu de Serralves, Porto (2005) et d’exposi¬tions personnelles à Culturgest, Lisbonne (2016, 2012), ou encore au 8 rue Saint-Bon (2015) et à Level One, gb agency, Paris (2013).