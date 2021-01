Entretien sur l'art | Clarisse Hahn

Dans le cadre des « Entretiens sur l’art », la commissaire d’exposition et critique d’art Anne Bonnin reçoit le 10 décembre 2020 l’artiste et réalisatrice Clarisse Hahn.

Dans le cadre des « Entretiens sur l’art », la commissaire d’exposition et critique d’art Anne Bonnin reçoit l’artiste et réalisatrice Clarisse Hahn. Leur conversation s’articulera autour d’une série d’extraits de films produits par l’artiste et d’autres réalisateur·rice·s qui l’inspirent. Un autoportrait artistique, plutôt que biographique.

Clarisse Hahn (née en 1973) est une artiste et réalisatrice française. À travers ses films, ses photographies et ses installations vidéo, elle poursuit depuis vingt ans une recherche sur des communautés, sur les codes comportementaux et le rôle social du corps au sein de ces communautés. Elle a exposé au Musée d’art Moderne de la Ville de Paris, au Mamco Genève, au Reina Sofia à Madrid, au Palais de Tokyo et au centre Georges Pompidou à Paris, au Musée Raûl Anguiano de Guadalajara au Mexique, au MCA à Sydney en Australie, au Museo do Chiado à Lisbonne, au Beijing center for creativity en Chine… Ses films circulent autant dans le circuit de l’art contemporain que celui du cinéma : festival internationaux, sortie en salle ou diffusion à la télévision.

Avec des extraits, choisis par Clarisse Hahn, de :

Famille a. Les grands moments de la photo de famille (1991-1995), de Joël Bartoloméo. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Milestones (1975) de Robert Kramer. Avec l’aimable autorisation de Keja Ho Kramer

Le Sahara n’est pas à vendre (1977), de Jocelyne Saab. Avec l’aimable autorisation de Nessim Ricardou-Saab

Les voies spirituelles (1995, d’Alexandre Sokourov, édition Idéale audience

Cem (Là bas). RITUELS de Clarisse Hahn. Kurdistan de Turquie, 2015.

Cem (Ici). RITUELS de Clarisse Hahn. France, 2015.

Culte. RITUELS de Clarisse Hahn. Mexique, 2015.

Emeute. RITUELS de Clarisse Hahn. France, 2015.

Les soirées de maîtresse Karima. RITUELS. de Clarisse Hahn. France, 2015.

Queridos Amigos, de Clarisse Hahn, avec un texte de Thomas Clerc. Mexique, 2013.

PRISONS. Notre corps est une arme, de Clarisse Hahn, France et Turquie, 2012.

LOS DESNUDOS. Notre corps est une arme, de Clarisse Hahn. Mexique, 2013.

Kurdish Lover, de Clarisse Hahn. Kurdistan de Turquie, 2010.

BOYZONE #, de Clarisse Hahn, France 2000.

BOYZONE Kurdes, hiver, de Clarisse Hahn, France 2010.

BOYZONE Kurdes, été, de Clarisse Hahn, France 2010.

BOYZONE Fragments Mexicains de Clarisse Hahn, Mexique 2012.