Entretiens sur l'art | Babette Mangolte

Cinéaste, photographe, artiste et autrice d’essais critiques, Babette Mangolte développe depuis plus de 40 ans une œuvre photographique et filmique originale, qui prend la forme également de l’installation. Mangolte se définit comme une filmmaker who also takes photographs. Image dynamique, image fixe et réalité constituent en quelque sorte un triangle conceptuel à l’intérieur duquel Mangolte œuvre. Dans la perspective du film qui est celle de l’artiste, l’image-mouvement et la photographie offrent des instruments différents pour explorer la perception du temps et de l’espace, du mouvement et de l’immobilité. Lorsque dans les années 1970, elle photographie des danseuses et danseurs, des performeuses et performeurs, elle utilise la photo comme un moyen à la fois de comprendre et de percevoir le mouvement, le rythme, les gestes, au sens propre la chorégraphie de corps qui sont par ailleurs tous différents. D’une façon générale, Mangolte ne cesse d’approfondir la position de ce spectateur particulier qu’est le ou la filmmaker : une position subjective qui correspond à la caméra qui enregistre une réalité, paysage, ville, situation, corps. Elle se définit en effet comme un œil-caméra, ouvert aux possibilités infinies et au hasard du temps réel, à l’instar de L’homme caméra de Dziga Vertov. À cet égard, l’un de ses principaux films, The Camera : Je/La Caméra : I, fait figure de manifeste : un film est une machine temporelle qui implique un œil qui est un "je", un "EYE" et un "I", producteur et destinataire de toute image.

Babette Mangolte est née en France en 1941. Elle a étudié à l’École nationale Louis-Lumière à Paris, pour y suivre une formation de chef-opérateur, métier alors réservé aux hommes. Elle s’installe à New-York en 1971 et dirige en tant que cheffe-op les films de Chantal Akerman (Hotel Monterey, News from Home, Jeanne Dielman 23 Quai du Commerce 1080 Bruxelles, Un jour Pina m'a demandé …), d’Yvonne Rainer (Film about a Woman Who, Lives of Performers …), de Michael Snow (Le Neveu de Rameau), de Marcel Hanoun (L’Automne), de Jackie Raynal et de Jean-Pierre Gorin. Durant les années 1970, elle est la photographe privilégiée de la danse contemporaine expérimentale et de la performance à New-York, témoin proche du travail des chorégraphes, des performeurs et performeuses de la Judson Dance Theater. Elle photographie ainsi les travaux de Trisha Brown, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Lucinda Childs, Joan Jonas ou Robert Morris. Ses photographies en noir et blanc, iconiques pour certaines d’entre elles, constituent une extraordinaire documentation sur la danse et la performance des années 1970 à New-York.

Parmi les nombreux films réalisés par Babette Mangolte, nous citerons : What Maisie Knew (1975), The Camera: Je ou La Camera: I (1977), The Cold Eye (1980), The Sky on Location (1982), Visible Cities (1991), Four Pieces by Morris (1993). Plus récemment, elle a réalisé Seven Easy Pieces (2007) qui documente le reneactement des performances originales de Marina Abramović. Actuellement, elle présente dans l’exposition Muses Insoumises au Musée Reina Sofia à Madrid son dernier film Calamity Jane & Delphine Seyrig: A Story (2019).

Plusieurs importantes rétrospectives de ses films ont eu lieu en Allemagne, à New York, à Anthology Films Archives ou au CAPC à Bordeaux (2018). Récemment, d’amples expositions rétrospectives ont été organisées en Europe : Babette Mangolte. I = Eye à la Kunsthalle de Vienne en 2016, Spaces to SEE au Musée départemental de Rochechouart en 2019.