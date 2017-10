Écouter Écouter Entretiens sur l'Art, Bruno Botella Entretiens sur l'Art, Bruno Botella

Bruno Botella est né en 1976, il vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l'école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et de Cooper Union School of Arts à New York. Il est représenté par la Galerie Samy Abraham.

Les œuvres de Bruno Botella ont quelque chose d’âpre et de sophistiqué. Tout à la fois construites et organiques, elles exsudent une présence indéfinissable. Résultant de processus complexes et farfelus, ses productions sont des contradictions vivantes, sous forme le plus souvent de sculptures pâteuses. Elles sont en effet le fruit d’expériences — ou plutôt d'expérimentations — menées sur le propre corps de l'artiste qui, pourtant, s’absente discrètement de l’œuvre, tel un fantôme matériel… On les dirait sorties d’un conte d’Edgar Allan Poe ou de Jorge Luis Borges, comme leurs noms étranges : Qotrob, Oborot, Heiran Luc. Pourtant, ces mots existent bel et bien, de même que les œuvres de l’artiste.

Cet entretien avec Bruno Botella sera l’occasion de pénétrer une œuvre qui explore les limites physiques de la perception. Pour ce faire, il nous faudra plonger dans « cet horrible en dedans—en dehors qu’est le vrai espace »* et qui habite chacun de nous.

*Henri Michaux, Nouvelles de l’étranger, Paris, Mercure de France, 1952, p. 91.