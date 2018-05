Gérard Genette « Codicille » - 26/05/2009

À l'occasion de la parution du livre de Gérard Genette, Codicille, dans la collection Fiction & Cie, la Fondation d'entreprise Ricard et les Éditions du Seuil ont eu le plaisir de recevoir l'auteur avec Jean-Max Colard et Philippe Lançon, le 26 mai 2009.

Codicille de Gérard Genette

Gérard Genette poursuit l'exploration de son univers culturel, intellectuel et politique amorcée avec Bardadrac. Abécédaire hétéroclite mené avec humour, poésie, ou méthode, si ce n'est les trois à la fois, Codicille est une manière de « bis » au précédent opus. Des désillusions des années 70 à la morosité actuelle, en passant par un jeu perpétuel avec la langue et les références littéraires (Proust et Pérec notamment, mais aussi Balzac, Flaubert ou Barthes), la peinture (Goya, Soulages), la musique (Bach, Dvorak, Ella Fitzgerald), le Diabolo, les Chaussures ou encore l'Escalier, le théoricien nous offre un bric-à-brac savant et savoureux. Un livre à la fois dense et léger, à lire dans l'ordre ou «en crabe», selon le mot d'un lecteur de Bardadrac.