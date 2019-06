Initiales / La Revue : Joséphine Baker

Écouter Écouter INITIALES / LA REVUE JB JOSÉPHINE BAKER 42 min INITIALES / LA REVUE JB JOSÉPHINE BAKER

Joséphine Baker, comme toutes les figures qui ont hanté les précédents numéros de la revue Initiales, fait preuve d’un don d’ubiquité exemplaire. Sa silhouette, son allure, ses frasques et ses stratégies de diversion ont marqué à jamais l’imaginaire collectif de la modernité. Personnage éminemment romanesque qui traversa le XXème siècle et les continents, mais aussi résistante et militante de la première heure dans la lutte pour les droits civiques, elle est aujourd’hui une voix, un masque et un miroir d’une efficacité redoutable tendu au contemporain et aux débats actuels sur les notions d’identité et de représentation. Le refus de l’assignation, voici sans doute ce qui résume le mieux ce caméléon qui prête ses initiales à ce nouveau numéro de la revue éponyme éditée par l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.

Conçu en collaboration avec Marie Canet, enseignante à l’Ensba Lyon, critique d’art et commissaire indépendante, ce treizième Initiales réunit entre autres des contributions d’Anne Dressen, Elvan Zabunyan, Sophie Orlando ou Anne Anlin Cheng, des entretiens avec Paul Maheke, Cheryl Ann Bolden ou Arthur Jafa et des portfolios signés Julien Creuzet, Ja’Tovia Gary, Kara Walker, Melissa Airaudi ou Jimmy Robert.

