Initiales / La Revue : Sylvère Lotringer

Enseignant, à l’époque, à l’Université de Columbia (NY) avant de rejoindre la Côte Ouest, il introduit les écrits de Gilles Deleuze et Félix Guattari, Michel Foucault, Jean Baudrillard ou Paul Virilio qui vont être les instruments théoriques indispensables du développement des Cultural Studies, études post-coloniales, études de genre et de l’ensemble de la théorie critique à partir des années 1980. Il crée dans la foulée la revue, puis la maison d’édition Semiotext(e) qui s’attaque à tous les sujets de société, avec pour axe une analyse radicale du capitalisme, des dispositifs de pouvoir et d’aliénation et une liberté de ton à toute épreuve.

C’est cette histoire de transmutation, de la France aux États-Unis, des bancs de l’université à la contre-culture jusqu'à une forme de propagation dans la culture générale, que nous racontons dans ce numéro d’Initiales qui fera également la part belle à une génération d’écrivaines américaines (publiée dans la collection Native Agent lorsque Chris Kraus rejoint l'équipe de Semiotext(e)).

Conçu de manière collective par un comité éditorial composé d'étudiant.e.s et des résidentes du post-diplôme de l'Ensba Lyon, ce numéro, coordonné par François Aubart et François Piron, s'articule autour d'un entretien avec Sylvère Lotringer réalisé à Lyon. Il réunit, entre autres, des contributions des membres de ce comité éditorial, ainsi que de Chris Kraus, Moyra Davey, Elisabeth Lebovici, The Cheapest University ou Benjamin Thorel, et de nombreuses traductions inédites de textes de Zoe Leonard, Eileen Myles, Jason Demers et Sylvère Lotringer.