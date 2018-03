Écouter Écouter Initiales/La Revue : Maria Montessori Initiales/La Revue : Maria Montessori

La parution du dixième numéro de la revue Initiales est l’occasion de faire un focus sur une publication unique en son genre, qui a réussi à s’imposer en cinq ans comme l’une des meilleures revues d’art françaises.

Initiales repose sur un concept simple : chaque livraison propose à des artistes, des critiques, des penseurs et des personnalités d’aujourd’hui, de revisiter une figure – dont les initiales donnent son titre au numéro – en pointant ce qui en elle nous est contemporain.

Éditée par l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, et coproduite avec la Fondation d’entreprise Ricard, Initiales fait aussi le pari qu’une école d’art est aujourd'hui l'un des lieux les plus aptes à produire et organiser des formes et des pensées nouvelles, susceptibles de venir nourrir le débat et élargir le champ de l'art et de la pensée. Conçue, tant du point de vue de ses contenus que d'un point de vue graphique, par et depuis l'école, et faisant intervenir de nombreux contributeurs extérieurs, c'est une revue d'école, mais dans l'exacte mesure où l'école est un lieu de passage, de rencontre et de collaboration avec de multiples acteurs qui lui sont aussi extérieurs. Réinventant sa maquette à chaque numéro sur la base d’une charte graphique fortement identifiable et aisément déclinable, elle propose un alliage singulier entre élégance et expérimentation, conscience historique et recherche prospective.

Après s’être intéressée à des figures oubliées ou injustement minorées, comme le fondateur du mouvement d’avant-garde Fluxus George Maciunas ou le pionnier de la télévision Jean-Christophe Averty, ou bien s’être confrontée à des monstres sacrés comme Marguerite Duras ou Pierre Paolo Pasolini, Initiales a choisi, pour ce numéro anniversaire, de rendre hommage à une figure majeure de l’histoire de la pédagogie : Maria Montessori.

Bénéficiant d’un fort regain d’intérêt dans un contexte de réinterrogation de notre système éducatif, comme en témoignent le succès du livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l’enfant ou encore la volonté, récemment exprimée par le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, « d’encourager l’esprit Montessori », la pédagogue italienne est plus largement l’occasion d’aborder la question des relations entre art et pédagogie. Question fondamentale pour une école d’art, mais qui gagnerait sans doute à irriguer davantage notre modèle éducatif.

Avec la participation de :

- Emmanuel Tibloux, directeur de la rédaction et de la publication ;

- Vincent Romagny, commissaire d’exposition, critique d’art et éditeur, rédacteur en chef associé au numéro ;

- Rozenn Canevet, historienne et critique d’art ;

- Camila Oliveira Fairclough, artiste ;

- Maxime Delavet et Laurent Peteuil, designers graphiques.

Et une performance d’Anna Holveck.