Initiales/La scène : Genève

Les Rencontres Initiales visent à débattre des formes et des modalités de la transmission en art, dans le temps, autour d'une figure, comme dans l'espace, à partir d'un territoire.

La revue Initiales est éditée par l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en coproduction avec la Fondation d'entreprise Ricard.

Après les scènes artistiques grenobloise, niçoise et bordelaise, cette quatrième rencontre Initiales/La Scène s’intéressera au développement de la scène artistique genevoise durant les 15 à 20 dernières années, c’est-à-dire du tournant du siècle jusqu’à aujourd’hui. Quel rôle l’école d’art joue-t-elle dans cette histoire ? Quels sont les paramètres qui se trouvent réunis pour favoriser le déploiement d’une scène artistique locale ? Comment l’échelle locale s’articule-t-elle aux échelles nationale et internationale ? Quelle est la spécificité de l’écosystème genevois ? L’économie de vie et de travail des acteurs ? Telles seront quelques-unes des questions qu’Emmanuel Tibloux posera à ses quatre invités : Joerg Bader, directeur du Centre de la photographie, Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD, Delphine Reist et Denis Savary, artistes.

Avec : Joerg Bader, Directeur du Centre de la Photographie Genève (CPG)Jean-Pierre Greff, Directeur de la Haute Ecole d'Art et de Design Genève (HEAD)

Delphine Reist, artiste

Denis Savary, artiste

Modérateur : Emmanuel Tibloux