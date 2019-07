Écouter Écouter Lancement de Meta 1h10 Lancement de Meta

Chaque mois, art-agenda publie un texte Meta, en collaboration avec TextWork.

Meta est un texte sur un texte, de l’écriture sur l’écriture. Meta donne à apercevoir la manière dont se produit l’écriture : son point de départ, son déroulement et ce qu’elle engendre. Meta est une nouvelle collaboration entre TextWork, plateforme éditoriale de la Fondation d’entreprise Ricard en partenariat avec le Ministère de la Culture, dédiée à la commande de textes de fond sur le travail d’artistes contemporains, et art-agenda. Une fois par mois, art-agenda publie un texte Meta en collaboration avec TextWork. C’est l’occasion pour les auteurs des textes monographiques originaux de revisiter l’expérience, les défis et les joies de l’écriture sur l’art. Le premier Meta, « What to fall back on » invite Rachel Valinksyà revisiter son essai monographique sur le travail d’Eva Barto.

Le lancement de cette nouvelle collaboration aura lieu à la Fondation le 20 juin à 19h autour d’une table ronde sur le thème :

_« _Lecteurs de tous les pays, unissez-vous ! »

Dédiés à la publication de textes sur l’art, art-agenda et TextWork se réunissent pour parler de comment l’art est lu. Cette rencontre examinera la relation entre lecture, écriture et publication sur l’art contemporain. Elle réfléchira sur la manière dont la lecture crée des communautés, produit des débats et génère des opinions. Elle examinera comment la lecture établit un équilibre entre l’attention et la distraction. Elle traitera de différents modes de lecture et examinera comment la connectivité et les interfaces numériques ont lancé un défi, transformé et inventé un nouveau lectorat.

Il y a eu tellement de conférences au sujet de l’écriture sur l’art. Il est entendu que la critique d’art sera toujours vivante, morte et survivra ailleurs. Le comment et le pourquoi de l’écriture sur l’art continueront de persister entre l’herméneutique et les affects, l’esthétique et l’éthique, la clarté et la poésie. L’avenir de l’édition sera écrit entre numérique et impression, subventions et publicité, indépendance et durée.

Le moment est venu de parler de lecture, ce geste qui rassemble des auteurs, des critiques, des rédacteurs, des artistes et des commissaires. En tant que lecteurs, nous nous unissons.

Participants :

L’artiste Neïl Beloufa ; l’auteur et musicien Nick Currie (aka Momus) ; la commissaire Mathilde Villeneuve. Discussion facilitée par Filipa Ramos, Rédactrice de art-agenda et Pauline Autet, Coordinatrice de TextWork.