Écouter Écouter Lancement : Dictionnaire critique de Georges Bataille 1h26 Lancement : Dictionnaire critique de Georges Bataille

Cahiers Bataille #4 / revue

« Dictionnaire critique de Georges Bataille »

Intervenants :

- Catherine Millet, écrivaine, directrice de la rédaction d’artpress

- Thomas Clerc, écrivain

- Arno Gisinger, artiste-photographe

Modération : Monika Marczuk & Nicola Apicella

Le #4 des Cahiers Bataille a pris la forme d’un « dictionnaire critique » en référence à la revue Documents (1929-1930) fondée par Georges-Henri Rivière et Georges Bataille qui y faisaient régulièrement paraître une rubrique nommée « Dictionnaire critique ». Appliqué aux concepts-clés de Bataille, ce terme – « dictionnaire critique » – ouvre une perspective nouvelle qui permet de porter sur eux un regard décalé, donc critique. L’ouvrage réunit les contributions de 68 auteurs (écrivains, philosophes, artistes, psychanalystes, universitaires, libraires, chercheurs indépendants, éditeurs etc.).

La soirée de lancement sera l’occasion de fêter la parution de ce numéro, notamment en compagnie de ses contributeurs. Ce sera également l’occasion de poursuivre l’entreprise du « Dictionnaire » avec trois invités qui, bien que n’ayant pas participé à l’ouvrage, nous feront l’honneur de se prêter au jeu pour enrichir de trois entrées supplémentaires cette œuvre collective, ce qu’ils feront de vive voix.

---

AUTEURS DU NUMÉRO : Nicolas APICELLA, Frédéric ARIBIT, Elisabeth ARNOULD-BLOOMFIELD, Jean-Christophe BAILLY, Mehdi BELHAJ-KACEM, Iris BERNADAC, Jean-Michel BESNIER, Léa BISMUTH, Eugene BRENNAN, Marie CHABBERT, Éric CLÉMENS, Gemma DAOU, Philippe DURAND, Julián FAVA, Frederika Amalia FINKELSTEIN, Philippe FOREST, Jean-François FOURCADE, Marina GALLETTI, Mathilde GIRARD, Ferdinand GOUZON, Yannick HAENEL, Lola HAMON, Thomas HIRSCHHORN, Anthony HORRIE, Aurore JACQUARD, Eduardo JORGE DE OLIVEIRA, Olivier KOETTLITZ, Michal KRZYKAWSKI, Arnaud LABELLE-ROJOUX, Marie-Christine LALA, Christian LE GUERROUÉ, Christian LIMOUSIN, Patrice MANIGLIER, Francis MARCHE, Monika MARCZUK, Francis MARMANDE, Krzysztof MATUSZEWSKI, Jacques NASSIF, Laurent NOËL, Sotaro OHIKE, Didier OTTINGER, Yves OUALLET, Jérôme PEIGNOT, Élodie PETIT, Muriel PIC, André PIEYRE DE MANDIARGUES, Jacques PIMPANEAU, Behrang POURHOSSEINI, Bruno RIBEIRO DE LIMA, Olivier ROBERT, Eliane ROBERT MORAES, Louise ROBIN, Antoine ROBLOT, Philippe ROGER, Guillaume ROUSSEAU, John Jefferson SELVE, Ida SIMON, Thomas SING, Michel SURYA, Sara SVOLACCHIA, Mathieu TERENCE, Emmanuel TIBLOUX, Jean-Luc VERNA, Bernard VOUILLOUX, Chunming WANG, Barbara Eva ZAULI

---

À PROPOS DE LA REVUE : Les Cahiers Bataille, publiés aux Editions Les Cahiers, rassemblent une pluralité inédite d’études, d’entretiens, de témoignages, d’hommages, de textes littéraires et d’iconographies portant sur Georges Bataille, « l’un des écrivains les plus importants » du XXe siècle (Michel Foucault). Les horizons divers des contributeurs offrent régulièrement une lecture croisée de l’écrivain et de son œuvre dans la réflexion et la création contemporaine.