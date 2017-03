Marx théologien, mais de quel Dieu ?

Une fois délivrée des prophéties faciles, l’analyse marxienne retrouve sa place au milieu des grandes analyses du fait social, entre Aristote et Hegel. Elle en prolonge jusqu’à nous les lois les plus profondes car elle touche au lien entre Dieu et l’or, entre la religion et l’idolâtrie.

• Crédits : gravitat-OFF / Flickr

Écouter Écouter fc_ricard_ou_la_religion_va_t_elle_se_nicher.mp3 fc_ricard_ou_la_religion_va_t_elle_se_nicher.mp3

Le "matérialisme" de Karl Marx n’est pas si évident. Il y a certes un matérialisme méthodologique, propre à la science historique, mais sa vraie force réside dans sa capacité d’analyse des adhérences religieuses, au cœur des processus sociaux. Où la religion va-t-elle se nicher ?

L'athéisme est une négation de Dieu, et par cette négation, il pose l'existence de l'homme. Karl Marx, "Manuscrits - 1844"

Michel Maffesoli, sociologue, membre de l'Institut universitaire de France

Bruno Pinchard, philosophe, auteur de "Marx à rebours"

Patrick Tacussel, professeur à l’Université de Montpellier.

* Propos repris du livre de Bruno Pinchard "Marx à rebours".