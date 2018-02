Maurice Blaussyld s'entretient avec Anne Bonnin et Laurent Montaron.

Écouter Écouter Exposition Duographie, entretien avec l'artiste Maurice Blaussyld Exposition Duographie, entretien avec l'artiste Maurice Blaussyld

"L’art de Blaussyld est clairement énigmatique. Il est en effet travaillé par une contradiction irrésolue, laissée en suspens : une dialectique impossible selon laquelle « le positif s’obtient toujours par la présence du négatif, mais qui nie cela même qui s’affirme » (Emmanuel Levinas). Il y a du Blanchot chez Blaussyld qui partage avec l’écrivain non seulement des initiales et un prénom, mais une obsession pour le silence et la mort. L’artiste expliquait à Bernard Lamarche-Vadel que son « art a une relation à la mort ». Une violence sourde se dégage de cet art tendu vers un point d’intensité contradictoire dans lequel on reconnaît aussi la violence du neutre barthésien." nne Bonnin