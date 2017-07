Partitions Performances juin 2017 1/2 : Dector & Dupuy

Cette dernière séance de la sixième saison de Partitions (Performances) propose les créations originales de deux duos travaillant de concert sur le mode de l’échange, du rebond, de l’enchainement des idées. C’est dans ce « ping-pong » de la parole que se construit deux types de discours : l’un organisé sur le principe d’une dérive, d’un décalage, permettant de révéler une certaine poétique de l’ordinaire ; l’autre proposant de suivre des cheminements parallèles qui finissent par se croiser.

Dector & Dupuy / Deux chats dans une caisse à poisson

Les interventions de Dector & Dupuy sont le résultat d’une observation attentive des accidents poétiques produits dans la ville, d’un regard décentré porté sur le monde sensible à travers des images que seul un regard d’artistes peut nous révéler. Portant leur attention sur les micros événements, traces, et autres objets poétiques, que porte à son insu le territoire dans lequel ils se produisent, ce duo d’artistes nous invite à observer par le détail notre environnement le plus immédiat. La performance qu’il préparent pour Partitions (performance) « s'appuiera sur des repérages, certains tout proches, d'autres plus éloignés. Et les plus récents activeront les plus anciens. A partir des images, notre parole déploiera des cercles, des abandons, des objets, des bonheurs... ».

Dector & Dupuy travaillent ensemble depuis une trentaine d'années. Ils ont étudié à l'Ecole des beaux-arts de Bourges puis à UFR d'Art plastiques de Paris 1 - Saint-Charles. Après un travail essentiellement pictural (les « slogans caviardés »), ils se sont orientés vers des productions de natures très diverses, toujours élaborées à partir de dérives et de repérages dans les villes des lieux d'exposition. Depuis 2003 ils ont proposé une cinquantaine de visites guidées ou de conférences (Angoulême, Besançon, Château-Gontier, Maastricht, Mantes-la-Jolie, Méréville, Metz, Mulhouse, Munich, Nantes, Nice, Noisiel, etc.).