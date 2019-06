Poésie Plate-forme : Conjuguer

Sous le verbe « Conjuguer », cette rencontre Poésie Plate-forme est consacrée aux Laboratoires d’Aubervilliers, lieu dédié à tous les champs de la création artistique, associant recherche et expérimentation et proposant aux artistes invités des formes atypiques, souples et transversales de travail.

Créés en 1993 à Aubervilliers par François Verret , Les Laboratoires voient leur projet redessiné à l’orée des années 2000 par un trio comprenant notamment le critique d’art et commissaire d’exposition François Piron. Ayant pour particularité d’être pilotés par une direction collégiale de deux à trois personnes, Les Laboratoires sont depuis janvier dernier co-dirigés par Pascale Murtin et François Hiffler, fondateurs de GRAND MAGASIN et Margot Videcoq, programmatrice et tête chercheuse. Conjuguer les pratiques artistiques, multiplier et partager les singularités, expérimenter les dialogues et les modes d’adresse les caractérisent.

François Hiffler | Ayant à 18 ans entrepris des études de danse, je les abandonne promptement lorsqu’en 1982 je fonde, avec Pascale Murtin, le duo GRAND MAGASIN. Cessant délibérément tout entraînement physique, peu documentés, mus par la seule intuition, nous nous sommes efforcés, sous la bannière « rare et bon marché », de réaliser les spectacles auxquels nous aurions rêvé d’assister. Nous avons depuis lors conçu ensemble une quarantaine de pièces, exposés, numéros que, ne pouvant revendiquer une discipline digne de ce nom, nous qualifions d’infra-disciplinaires.

Pascale Murtin | A 18 ans je décide d’embrasser la carrière de danseuse que j’interrompe lâchement en 1982, lorsque je croise François Hiffler pour fonder GRAND MAGASIN. Nous avons sous ce nom conçu ensemble une quarantaine de pièces. Il s’agit de textes écrits à quatre mains pour être proférés à au moins deux voix. Ils sont à mi-chemin du théâtre, de la poésie sonore et de la performance tout en n’appartenant à aucune de ces catégories officielles.

Margot Videcoq | se forme en Lettres Modernes, en arts du spectacle au Brésil, en danse contemporaine à l’Université Paris 8 et au CNDC d’Angers. Elle collabore avec la chorégraphe Latifa Laâbissi en tant qu’administratrice et co-directrice du festival Extension sauvage, programme les performances en lien avec l’exposition « L’Atlantique noir » de Nancy Cunard au musée du quai Branly et, crée, avec David Sanson, la Biennale du Divers au Collège des Bernardins. Elle accompagne plusieurs projets d’artistes (GRAND MAGASIN, Volmir Cordeiro, Yvonne Rainer, Martine Pisani, Pauline Le Boulba, Mélissa Laveaux…) et participe en 2017-2018 aux Ateliers des Horizons au Magasin des Horizons / Cnac Grenoble.

